Страстная седмица 2024: что можно и что нельзя делать | 360°

Общество 29 апреля 2024, 13:32 Страстная седмица началась у православных христиан Православные верующие вступили в Страстную седмицу Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В понедельник у православных христиан началась Страстная седмица. Это последняя неделя перед Пасхой, когда церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа, напомнил «Царьград».

В это время верующие соблюдают строгий пост и готовятся ко встрече Светлого Христова Воскресения 5 мая. Православные христиане не едят мясо, молочные продукты, рыбу и не пьют алкоголь.

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Все дни Страстной недели называют великими и имеют особое значение. По прошествии субботы, в полночь верующие поприветствуют друг друга радостным восклицанием «Христос воскресе!», что будет означать наступление главного праздника христиан.

Ранее некоторые дни Страстной недели в России предложили сделать выходными. Эту идею поддержала РПЦ, но решение должно принять общество, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.