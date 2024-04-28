Некоторые дни Страстной недели в России предложили сделать выходными | 360°

Общество 28 апреля 2024, 15:57 Некоторые дни Страстной недели в России предложили сделать выходными РПЦ поддержала идею сделать некоторые дни Страстной недели выходными РИА «Новости»

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Вопрос о том, чтобы сделать какие-то дни Страстной недели государственными выходными, должно решать общество. Такое мнение высказал замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщил ТАСС.

«Требование новых выходных дней должно осуществляться на основе некоего общественного консенсуса», — заметил Кипшидзе.

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Тот факт, что в России каждое воскресенье — выходной, подтверждает уважительное отношение к православию, добавил представитель РПЦ.

По его словам, если россияне поддержат идею о праздниках на Страстной неделе, то положение об этом можно внести в Трудовой кодекс, как это было с Рождеством Христовым.

Россиянам напомнили, что 28 апреля отмечается Вербное воскресенье. С понедельника начнется Страстная неделя, а 5 мая — Пасха.