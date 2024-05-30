«Столько негатива». Запрет религиозной одежды назвали путем к дестабилизации обстановки

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в парламент законопроект , разрешающий властям регионов и образовательным организациям регулировать ношение никабов и другой религиозной одежды, скрывающей лицо, в общественных местах. Отмечается, что цель проекта — борьба с террористическими угрозами, обеспечение безопасности жителей. Ведущая 360.ru Елена Кононова обсудила инициативу с основательницей бренда конфессиональной одежды IRADA Аминой Шабановой.

По мнению модельера, не стоит ставить в один ряд атрибуты религиозной одежды и борьбу с терроризмом и экстремизмом.

«Подобные инициативы, на мой взгляд, могут дестабилизировать обстановку. Потому что у нас великая огромная страна, многонациональная и многоконфессиональная, и конституция гарантирует каждому из нас свободу вероисповедания. Если женщина решает, что ей необходимо по каким-то своим убеждениям закрывать лицо, это ее право. А если у нее хотят проверить документы или еще что-то… мне кажется, скорее, в этом ключе надо думать — как грамотно проверить человека, не оскорбив и не обидев», — подчеркнула Шабанова.

Она отметила, что среди туристов в России, в Москве в том числе, много богатых арабов, которые, «по сути, участвуют в поддержке бизнеса» страны, оставляя здесь колоссальные суммы денег. И они носят никаб, потому что в их странах это «принято и нормально».

Собеседница 360.ru добавила, что часто несведущие люди путают хиджаб и никаб. Если, например, запретить из этого что-то одно, могут быть проблемы.

«Возникает столько негатива на этом фоне, это очень опасная история. Мы должны объединяться, быть вместе, сообща. Когда нас пытаются разъединить всевозможными способами, это нехорошо», — подытожила Амина Шабанова.

Ранее запретить никабы в России предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.