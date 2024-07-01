Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России
Исламовед Умарова объяснила разницу между никабом, паранджой и чадрой
В Дагестане планируют принять фетву, то есть богословско-правовое заключение, о запрете ношения никаба — традиционного женского головного убора, который почти полностью закрывает лицо. Чем он отличается от паранджи, химара и хиджаба, выяснил 360.ru.
Кто предложил запретить никаб
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в конце мая призвал исключить ношение никабов в России. По его словам, в некоторых странах Азии эти головные уборы уже под запретом. Теперь Фадеев намерен обсудить вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.
Первый зампред комитета Госдумы по делам национальности Ильдар Гильмутдинов отверг такую идею. Он указал, что нововведение может обострить обстановку в стране и обществе.
Теперь стало известно, что в Дагестане вскоре собираются принять фетву о запрете ношения никаба. Об этом сообщил муфтий республики Ахмед Абдулаев.
«Сегодня вечером или завтра, на днях, фетва будет, решение шариатское о запрете», — заявил он на встрече главы республики Сергея Меликова с представителями институтов гражданского общества.
Абдулаев подчеркнул: если муж не хочет показывать лицо жены, она может оставаться дома. Запрет будет действовать, пока в Дагестане не установятся мир и спокойствие.
Что такое никаб
Никаб — женский головной убор, полностью закрывающий лицо, волосы и оставляющий прорезь для глаз, рассказала 360.ru эксперт по исламу, преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Сабина Умарова.
Это традиционный предмет одежды, который придумали в доисламские времена. Его первоначальной функцией была защита кожи от солнца, жары и песка, а носили никаб бедуины.
«В Коране нет указания, что нужно закрывать лицо. Женщина должна одеваться скромно: не должно быть нарядов, которые обтягивали бы или подчеркивали фигуру. Есть необходимость покрывать голову, но указаний о лице нет. Это скорее традиция», — уточнила Умарова.
Никаб чаще всего носят в Пакистане, Саудовской Аравии и других странах Персидского залива. Зачастую его сочетают с абайей — длинным платьем без рукавов и пояса.
Что такое хиджаб
Хиджаб, или «завеса» в переводе с арабского, покрывает только волосы, уши и шею, плечи остаются свободными. Его можно носить как с национальной, так и с современной одеждой.
Именно словом «хиджаб» называют большинство мусульманских платков.
Что такое чадра
«Чадра — часть верхней одежды, напоминает покрывало. Она тоже не закрывает лицо, но скрывает все тело: с головы до пят. Женщина при желании может прикрыть лицо, но чадра никак специально не крепится», — добавила Умарова.
По сути, кусок ткани держится на одной или двух булавках. Зачастую чадру делают черной, иногда с рисунками. Она популярна у женщин Ирана.
Что такое паранджа
«Паранджа имеет ту же функцию, что чадра или никаб. Это накидка, часть верхней одежды, полностью закрывающая голову, руки, ноги и лицо. Последнее скрывается вуалью», — отметила исламовед.
Паранджа служит защитой от палящего солнца и считается скорее традиционным элементом одежды. Ее носят в странах Ближнего Востока и Центральной Азии.
Что такое химар
Химар — накидка до талии, она закрывает волосы, уши, шею, плечи. Лицо оставляет открытым, продолжила собеседник 360.ru.
Чаще всего такие платки носят женщины в Турции и странах Ближнего Востока.
Почему никаб могут запретить в России
О запретах традиционных предметов одежды всегда сложно говорить, подчеркнула Умарова. Есть аспект, о котором нельзя забывать, — это права человека.
«В самом Коране нет требования закрывать лицо. С другой стороны, для некоторых очень религиозных семей это важно. [Никаб] ассоциируется с более глубокой приверженностью исламу. Это их личное желание, не обязанность», — добавила религиовед.
Если в России будут требовать отказываться от мусульманских обычаев и традиционных головных уборов, нужно быть готовым к последствиям, предупредил общественный деятель Владимир Михайлов.
«Я не выступаю против этого предложения, но, допустим, приехали к нам из страны, где носят хиджабы. Мы говорим: у нас светское государство, платки нельзя. Тогда есть вероятность, что в той стране наших женщин заставят надевать хиджабы», — заключил он.