Сегодня 13:17 Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России Исламовед Умарова объяснила разницу между никабом, паранджой и чадрой 7 4 7 Фото: Boris Roessler/dpa / Global Look Press Общество

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В Дагестане планируют принять фетву, то есть богословско-правовое заключение, о запрете ношения никаба — традиционного женского головного убора, который почти полностью закрывает лицо. Чем он отличается от паранджи, химара и хиджаба, выяснил 360.ru.

Кто предложил запретить никаб Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в конце мая призвал исключить ношение никабов в России. По его словам, в некоторых странах Азии эти головные уборы уже под запретом. Теперь Фадеев намерен обсудить вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Первый зампред комитета Госдумы по делам национальности Ильдар Гильмутдинов отверг такую идею. Он указал, что нововведение может обострить обстановку в стране и обществе.

Фото: РИА «Новости»

Теперь стало известно, что в Дагестане вскоре собираются принять фетву о запрете ношения никаба. Об этом сообщил муфтий республики Ахмед Абдулаев. «Сегодня вечером или завтра, на днях, фетва будет, решение шариатское о запрете», — заявил он на встрече главы республики Сергея Меликова с представителями институтов гражданского общества. Абдулаев подчеркнул: если муж не хочет показывать лицо жены, она может оставаться дома. Запрет будет действовать, пока в Дагестане не установятся мир и спокойствие.

Что такое никаб Никаб — женский головной убор, полностью закрывающий лицо, волосы и оставляющий прорезь для глаз, рассказала 360.ru эксперт по исламу, преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Сабина Умарова.

Это традиционный предмет одежды, который придумали в доисламские времена. Его первоначальной функцией была защита кожи от солнца, жары и песка, а носили никаб бедуины.

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency / Global Look Press

«В Коране нет указания, что нужно закрывать лицо. Женщина должна одеваться скромно: не должно быть нарядов, которые обтягивали бы или подчеркивали фигуру. Есть необходимость покрывать голову, но указаний о лице нет. Это скорее традиция», — уточнила Умарова. Никаб чаще всего носят в Пакистане, Саудовской Аравии и других странах Персидского залива. Зачастую его сочетают с абайей — длинным платьем без рукавов и пояса.

Фото: Wolfgang Borrs/dpa / Global Look Press

Что такое хиджаб Хиджаб, или «завеса» в переводе с арабского, покрывает только волосы, уши и шею, плечи остаются свободными. Его можно носить как с национальной, так и с современной одеждой. Именно словом «хиджаб» называют большинство мусульманских платков.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Что такое чадра «Чадра — часть верхней одежды, напоминает покрывало. Она тоже не закрывает лицо, но скрывает все тело: с головы до пят. Женщина при желании может прикрыть лицо, но чадра никак специально не крепится», — добавила Умарова.

По сути, кусок ткани держится на одной или двух булавках. Зачастую чадру делают черной, иногда с рисунками. Она популярна у женщин Ирана.

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что такое паранджа «Паранджа имеет ту же функцию, что чадра или никаб. Это накидка, часть верхней одежды, полностью закрывающая голову, руки, ноги и лицо. Последнее скрывается вуалью», — отметила исламовед.

Паранджа служит защитой от палящего солнца и считается скорее традиционным элементом одежды. Ее носят в странах Ближнего Востока и Центральной Азии.

Фото: Mubashir Hassan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Что такое химар Химар — накидка до талии, она закрывает волосы, уши, шею, плечи. Лицо оставляет открытым, продолжила собеседник 360.ru. Чаще всего такие платки носят женщины в Турции и странах Ближнего Востока.

Фото: Ton Koene / Global Look Press

Почему никаб могут запретить в России О запретах традиционных предметов одежды всегда сложно говорить, подчеркнула Умарова. Есть аспект, о котором нельзя забывать, — это права человека. «В самом Коране нет требования закрывать лицо. С другой стороны, для некоторых очень религиозных семей это важно. [Никаб] ассоциируется с более глубокой приверженностью исламу. Это их личное желание, не обязанность», — добавила религиовед.

Фото: Boris Roessler/dpa / Global Look Press

Если в России будут требовать отказываться от мусульманских обычаев и традиционных головных уборов, нужно быть готовым к последствиям, предупредил общественный деятель Владимир Михайлов. «Я не выступаю против этого предложения, но, допустим, приехали к нам из страны, где носят хиджабы. Мы говорим: у нас светское государство, платки нельзя. Тогда есть вероятность, что в той стране наших женщин заставят надевать хиджабы», — заключил он.