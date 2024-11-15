«Стоит на стопе». Рыночной ипотеке предсказали просадку из-за повышения ставок

Сбер поднимает ставки по базовым ипотечным программам перед грядущим заседанием Центробанка. Об этом в интервью 360.ru рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По словам брокера, ставка 28% — «полностью заградительная история». Навряд ли кто-то будет брать ипотеку под такие условия, констатировал он.

«По факту многие банки заранее знают результат этих самых заседаний, поэтому повышают и меняют ипотечные кредитные продукты. В том числе по рыночным программам», — отметил он.

Рыночная ипотека у нас сейчас практически стоит на стопе. И по рынку недвижимости, и по банковскому сектору работают только льготные программы: семейная ипотека, дальневосточная, арктическая. Но рыночная ипотека, стандартная ипотека, по факту сейчас не актуальна.

Ракута подчеркнул, что по вторичному рынку сделки сейчас проходят, только если это наличный расчет либо альтернативная продажа.

Проблемы застройщиков

Эксперт напомнил, что первичный рынок недвижимости в России работает за счет как раз-таки льготных программ, но с ними тоже есть определенные проблемы.

«Многие банки уже поменяли условия, то есть, если, например, застройщик не работает, не кредитуется в конкретном банке, то тогда для клиента первоначальный взнос будет 50%. То есть, это тоже заградительные условия», — добавил он.

У застройщиков, по словам эксперта по недвижимости, ситуация тоже не совсем стабильная ввиду того, что и льготные программы страдают. Рассрочка — неплохой инструмент, сказал спикер, но пока российские застройщики не готовы работать именно по тем программам, которые будут выгодны покупателю.

«Ввиду того что в рассрочке тоже есть определенные риски», — пояснил специалист.

Ранее другой эксперт по недвижимости Самира Алиева предположила, что люди будут покупать квартиры, даже если ключевая ставка повысится до 30%.