Эксперт по недвижимости Алиева рассказала, что при покупке квартиры стоит изучить программы поддержки

Несмотря на то, что ключевая ставка в России выросла до 21%, люди продолжают покупать квартиры и брать ипотеку благодаря различным услугам и программам. Об этом сайту телеканала «Санкт-Петербург» рассказала эксперт по недвижимости Самира Алиева.

По ее словам, люди будут покупать квартиры даже в том случае, если ключевая ставка повысится до 30%. Дело в том, что существуют различные программы поддержки и субсидирования. В частности, в России продолжает действовать семейная ипотека, которой воспользовались лишь 17% жителей страны.

Кроме того, индивидуальные условия предлагают и сами банки, Например, можно оплатить услугу, чтобы зафиксировать для себя пониженную ставку.