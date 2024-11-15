Сбер с 15 ноября повысит ставки по базовым ипотечным программам на 3,5%

Базовые ставки по ипотечным программам повысятся на 3,5% с 15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Сбера .

«Минимальная ставка на „Домклике“ по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном — 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях», — передал ТАСС сообщение Сбера.

Ставку по ипотекам повысили из-за увеличения ключевой ставки и роста ОФЗ.

В конце октября Центробанк повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых. На заседании совета директоров в декабре возможно еще одно повышение, предупредили в ЦБ.

При этом в Госдуме отметили, что возможно, дальнейшего повышения ставки не будет. Депутаты не исключили, что со второго квартала следующего года начнется понижение ставки.