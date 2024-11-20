Стоимость говядины в России начала бить рекорды. В чем причина?

НСМ: отпускные цены на говядину в России достигли рекордных 700 рублей за 1 кг

С начала 2024 года отпускные цены производителей говядины в России возросли на 22%, увеличившись с 574 до 700 рублей за один килограмм. За последние три года это максимальная стоимость такой продукции, сообщили «Ведомости» со ссылкой на отчет Национального союза мясопереработчиков (НСМ).

В организации не исключили, что стоимость продукта продолжит расти, к концу ноября она может достигнуть 720 рублей за один килограмм.

Для конечных потребителей цены тоже увеличились, однако в меньшем объеме — с начала года рост составил 13%. При этом в последние две недели фиксировали резкий скачок в 5,2%.

Эту ситуацию участники рынка связали с ростом цен на белорусских заводах, продукция которых поставляется в Россию в крупных объемах.

Ранее Генеральная прокуратура потребовала вернуть старые цены на молоко в России. Также власти усилили борьбу с ростом стоимости сливочного масла.