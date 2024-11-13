Цены на сливочное масло решили сдерживать в нескольких регионах России

ФАС: в 21 регионе заключили соглашения о сдерживании цен на сливочное масло

Фото: РИА «Новости»

Региональные власти решили усилить борьбу с ростом цен на сливочное масло. В 21 субъекте подписали соглашения по сдерживанию цен на этот продукт, сообщил ТАСС.

В пресс-служба ФАС рассказали, что соблюдение норм позволит стабилизировать цены на сливочное масло и сделать продукт доступнее.

Регулировать стоимость продукта будут во всех четырех новых регионах, Подмосковье, Крыму, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской области и других субъектах.

Гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий предположил, что сливочное масло подешевеет после Нового года. По мнению эксперта, роль сыграет так называемое сезонное охлаждение рынка.

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