Цены на сливочное масло решили сдерживать в нескольких регионах России

ФАС: в 21 регионе заключили соглашения о сдерживании цен на сливочное масло

Региональные власти решили усилить борьбу с ростом цен на сливочное масло. В 21 субъекте подписали соглашения по сдерживанию цен на этот продукт, сообщил ТАСС .

В пресс-служба ФАС рассказали, что соблюдение норм позволит стабилизировать цены на сливочное масло и сделать продукт доступнее.

Регулировать стоимость продукта будут во всех четырех новых регионах, Подмосковье, Крыму, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской области и других субъектах.

Гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий предположил, что сливочное масло подешевеет после Нового года. По мнению эксперта, роль сыграет так называемое сезонное охлаждение рынка.