Генпрокуратура потребовала вернуть старые цены на молоко

Производители молочных продуктов вернули стоимость своих товаров на прежний уровень до завершения проверки. Об этом сообщила Генеральная прокуратура в Telegram-канале .

По данным правоохранителей, решение о повышении цен приняли без объективных оснований. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил организовать проверку.

«До завершения проверки переработчики продукции АО „Вимм-Билль-Данн“, ООО „Экомилк“ и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что местные власти решили усилить борьбу с ростом стоимости сливочного масла в 21 регионе. Там подписали соглашения по сдерживанию цен на эти товары. Как отметили в ФАС, соблюдение норм позволит стабилизировать цены на сливочное масло и сделать продукт доступнее.