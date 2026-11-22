Стилист Михайлова: седина идет женщинам, которые носят макияж и яркие детали

Естественная седина, которая все больше входит в моду, подойдет женщинам, которые любят макияж и яркие детали. Об этом 360.ru сообщила стилист и парикмахер Анна Михайлова.

По ее словам, серебристые волосы будут выигрышно смотреться, если их обладательница носит яркую помаду, подкрашивает глаза и брови, а также предпочитает акцентную одежду.

«Если этого нет, то дама с седыми волосами рискует просто выглядеть усталой и блеклой», — пояснила Михайлова.

Стилист добавила, что также с сединой хорошо сочетается теплый загар, в таком случае образ смотрится свежо.

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