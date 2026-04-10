Стэнфордский университет признали нежелательной организацией в России

Минюст внес Стэнфордский университет* в перечень иностранных организаций, деятельность которых нежелательна на территории России. Соответствующую информацию опубликовали на сайте ведомства.

Помимо него, в список включили еще две организации: американский «Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям»* и немецкую организацию «Кризисное моделирование для мира»*.

Ранее Минюст внес в список Калифорнийский университет* в Беркли. Тогда же нежелательной стала и Российско-Американская ассоциация ученых*.

В феврале в реестр внесли «Германскую службу академических обменов»*, «Федеральный союз русскоязычных родителей»*, литовскую организацию «Хроники.медиа»* и RISE Moldova* из Молдавии.

Неделей ранее в список нежелательных попали криптовалютная биржа WhiteBit* и американский фонд International Women’s Media Foundation*.

*Организации внесены в перечень нежелательных в России.