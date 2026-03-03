Калифорнийский университет в Беркли внесли в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции включило Калифорнийский университет в Беркли (University of California, Berkeley) в список иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В список также вошла Russian-American Science Association (Российско-Американская ассоциация ученых).

В феврале список нежелательных организаций расширили. В него добавили немецкие «Германскую службу академических обменов»*и «Федеральный союз русскоязычных родителей»*, а также RISE Moldova* из Молдавии и литовскую «Хроники.медиа»*.

Также Генпрокуратура признала нежелательной деятельность WhiteBit* в России из-за финансирования киевского режима и ВСУ.

* Организации внесены в перечень нежелательных в России.