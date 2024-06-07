Статус Такера Карлсона на пленарной сессии ПМЭФ объяснили в Кремле

Песков: Карлсона не было в списке кандидатов в модераторы пленарной сессии ПМЭФ

Фото: РИА «Новости»

Американский журналист Такер Карлсон не входил в число кандидатов в модераторы пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

Пескову задали вопрос, находился ли Карлсон в списке кандидатов, на что пресс-секретарь Владимира Путина ответил отрицательно.

В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме состоится пленарная сессия. ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня.

Ранее Песков сообщил, что модератором пленарной сессии на форуме будет политолог Сергей Караганов. Она начнется в 14:00 по московскому времени. В сессии примут участие президент Владимир Путин, главы Зимбабве и Боливии Эммерсон Мнангагва и Луис Альберто Арсе Катакора.

Песков заявлял, что Путин на ПМЭФ оценит экономику страны и задаст ориентиры на будущее.

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