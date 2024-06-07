Стало известно, кто будет модератором пленарной сессии ПМЭФ

Политолог Сергей Караганов будет модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщило РИА «Новости» . Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ней пройдет дискуссия с участием президента России Владимира Путина.

«Президент на сессии даст оценку состояния российской экономики и ориентиров на будущее», — отметил официальный представитель Кремля.

После он, скорее всего, уйдет в политэкономию.

Сессия начнется в 14:00. На ней также планируют выступить главы Боливии и Зимбабве Луис Альберто Арсе Катакора и Эммерсон Мнангагва.

Петербургский международный экономический форум — одно из главных мероприятий для бизнеса и экономики в стране. Он ежегодно проходит летом в Санкт-Петербурге. Впервые ПМЭФ состоялся в 1997 году, а с 2006-го его патроном и постоянным участником стал президент России.

Ранее организаторы форума рассказали о его ключевых мероприятиях. В первый день ПМЭФ прошла церемония открытия международной дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб».