Путин на ПМЭФ оценит экономику страны и задаст ориентиры на будущее

Песков: Путин на ПМЭФ оценит состояние экономики в стране и ориентиры на будущее

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного форума оценит состояние экономики в стране и ориентиры на будущее. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«ПМЭФ — экономический форум. Разумеется, участникам форума интересно узнать оценку президентом экономических проблем и ориентиров, экономических достижений и состояния экономики в стране», — заявил пресс-секретарь Путина.

ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге 5 июня и продлится до 8 июня. Два дня назад, 5 июня, глава государства на полях форума провел встречу с главами международных информационных агентств. При этом Песков подчеркивал, что это мероприятие не стоит расценивать как готовность к урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Путин назвал Африку приоритетным направлением внешней политики России.

Финал Кубка Стэнли: русские против канадцев — легенды возвращаются

«Евроинтеграция нам в ущерб». Молдавия испугалась украинского сценария из-за действий ЕС

На ПМЭФ компаниям вручили премию «Чемпион» за вклад в развитие спорта

Перемога превратилась в зраду. Украина перестала скрывать «людоловство»

«Универсальный боец». Махачеву предрекли успех Хабиба Нурмагомедова

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте