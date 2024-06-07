Путин на ПМЭФ оценит экономику страны и задаст ориентиры на будущее

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного форума оценит состояние экономики в стране и ориентиры на будущее. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«ПМЭФ — экономический форум. Разумеется, участникам форума интересно узнать оценку президентом экономических проблем и ориентиров, экономических достижений и состояния экономики в стране», — заявил пресс-секретарь Путина.
ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге 5 июня и продлится до 8 июня. Два дня назад, 5 июня, глава государства на полях форума провел встречу с главами международных информационных агентств. При этом Песков подчеркивал, что это мероприятие не стоит расценивать как готовность к урегулированию ситуации на Украине.