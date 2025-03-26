Стало известно, в каких отраслях пенсионерам проще всего устроиться на работу
«Зарплата.ру»: пенсионеров охотно берут на работу в сферах услуг и образования
Пенсионерам, желающим найти новое место работы, проще всего трудоустроиться в сферах науки, образования и услуг. Об этом со ссылкой на новое исследование сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» сообщил «Прайм».
«В топ наиболее сложных сфер для трудоустройства людей пенсионного возраста попали IT, финансы, маркетинг, PR, общепит», — добавили исследователи.
Также, по их словам, охотно приглашают на работу людей старше 60 лет работодатели, которым требуются рабочие или специалисты по продажам. При этом главная проблема, с которой сталкиваются соискатели, — низкий заработок.
В качестве мотивации работать на пенсии 70% назвали потребность в деньгах, а 43% — скучную жизнь. При этом многие из них сетуют, что им сложно освоиться в современных технологиях и найти единомышленников среди коллег, которые намного моложе.
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