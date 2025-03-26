Стало известно, в каких отраслях пенсионерам проще всего устроиться на работу

Пенсионерам, желающим найти новое место работы, проще всего трудоустроиться в сферах науки, образования и услуг. Об этом со ссылкой на новое исследование сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» сообщил «Прайм» .

«В топ наиболее сложных сфер для трудоустройства людей пенсионного возраста попали IT, финансы, маркетинг, PR, общепит», — добавили исследователи.

Также, по их словам, охотно приглашают на работу людей старше 60 лет работодатели, которым требуются рабочие или специалисты по продажам. При этом главная проблема, с которой сталкиваются соискатели, — низкий заработок.

В качестве мотивации работать на пенсии 70% назвали потребность в деньгах, а 43% — скучную жизнь. При этом многие из них сетуют, что им сложно освоиться в современных технологиях и найти единомышленников среди коллег, которые намного моложе.

Ранее социолог Алексей Рощин назвал лучшие города России для комфортной жизни на пенсии.