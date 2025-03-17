Социолог Рощин: Москва и Петербург дают лучшие условия для пенсионеров

Социолог и политтехнолог Алексей Рощин прокомментировал рейтинг качества жизни пожилых людей в России. В Москве и Санкт-Петербурге есть условия для комфортного проживания пенсионеров, отметил эксперт в эфире радио « КП ».

По его мнению, долголетие и удобство зависят от оснащенности городского пространства. Столицы предлагают лучшие социальные услуги, включая здравоохранение и программы долголетия. Здесь больше возможностей для работы и ощущения востребованности.

«То есть город демонстрирует, что он интересуется пожилыми людьми и озабочен тем, чтобы у них было повыше качество жизни именно», — пояснил специалист.

Рощин подчеркнул, что столичные города предоставляют наилучшие условия для пожилых людей. В отдаленных населенных пунктах пенсионеры могут чувствовать себя менее нужными.