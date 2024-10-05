Стало известно, в какие месяцы лучше взять отпуск в 2025 году

Становкин: июль и октябрь стали самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 г.

Июль и октябрь в следующем году будут самыми выгодными месяцами для отпуска, если человек работает по стандартному графику 5/2. Об этом рассказал директор по коммуникациям сервиса путешествий «МТС Travel» Сергей Становкин в беседе с РИА «Новости» .

«В 2025 году самые выгодные для отпуска месяцы — июль и октябрь. В них будет по 23 рабочих дня. На втором месте стоят апрель, сентябрь, декабрь — в них рабочими будут 22 дня», — заявил он.

Минимальное количество рабочих дней будет в январе 2025 года — всего 17. При этом между зимними каникулами и ближайшими выходными пройдет только два дня — четверг и пятница.

Самыми невыгодными для отпуска месяцами в 2025 году станут май, июнь и ноябрь. В мае россияне будут работать только 18 дней, в июне и ноябре — 19.

Суммарная выплата работника от отпускных и зарплаты может меняться в зависимости от месяца, в который сотрудник решил отдохнуть. Это связано с тем, что стоимость одного дня работы в отпуске считают по среднему коэффициенту.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал график праздников и выходных на 2025 год. В новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11 дней, в мае — 9. В марте и феврале длинных выходных не будет.

В документе сказано, что праздничные дни будут с 29 декабря по 8 января. Нерабочие — 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта.