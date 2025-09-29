Стало известно, сколько россиян считают пенсию самым счастливым периодом жизни

Четверо из 10 россиян считают пенсию одним из самых счастливых периодов в жизни. Этот показатель на девять процентных пунктов превышает значение 2020 года, свидетельствуют данные ВЦИОМ, которые оказались в распоряжении РИА «Новости» .

Порядка 40% респондентов отметили, что пенсия — счастливый жизненный период, когда человек может отдохнуть от работы. В 2020-м этого показатель достигал 31%. Таким образом думают 35% мужчин и 44% женщин.

Самым тяжелым периодом пенсию назвали 44% опрошенных. По их мнению, человек выпадает из активной жизни, при этом его доходы резко сокращаются. В 2020 году такой позиции придерживались 58% респондентов.

Опрос провели среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность не превысила 2,5%.

Ранее в Роскачестве рассказали о мерах поддержки пенсионеров, одной из которых является увеличении выплат при достижении человеком 80 лет.