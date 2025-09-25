В Роскачестве объяснили меру поддержки по увеличению пенсии при достижении 80 лет

Эксперты Роскачества рассказали о мерах поддержки пенсионеров, одной из которых является увеличение пенсии при достижении 80 лет. По словам специалистов, страховая пенсия по старости включает два компонента: фиксированную выплату и страховую часть, написал RT .

«Страховая пенсия по старости, которую получают большинство пенсионеров, состоит из двух компонентов», — отметили эксперты.

Фиксированная выплата — это гарантированная сумма от государства, которая может увеличиваться за счет районного коэффициента, наличия иждивенцев или инвалидности.

При достижении 80 лет фиксированная выплата удваивается. Пенсионерам, нуждающимся в уходе, также устанавливается ежемесячная надбавка на уход.

Перерасчет производится автоматически на основании данных в Социальном фонде России (СФР). Если размер выплаты не изменился, следует обратиться в клиентскую службу СФР.