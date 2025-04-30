Стало известно, сколько раз россияне позвонили на номер «1945»

Минцифры: россияне около 16 млн раз позвонили на номер «1945» для замены звонка

В этом году абоненты российских операторов связи почти 16 миллионов раз набрали номер «1945» в рамках акции «Ура Победе!». Они хотели заменить звонок военной песней, оставить лого Победы и прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, которые читал Юрий Левитан. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минцифры России.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция „Ура Победе!“. По состоянию на 29.04.2025 на номер 1945 позвонили 15,9 миллиона раз», — сообщили в министерстве.

С 25 февраля по 15 мая 2025 года жители всех регионов смогут связаться с оператором по бесплатному номеру «1945». После этого нужно будет выбрать раздел с помощью интерактивного голосового меню.

Пользователь может прослушивать ежедневные сводки Совинформбюро в исполнении Юрия Левитана и выбрать одну из композиций: «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа» вместо стандартных гудков при входящем звонке. Также доступна ссылка для скачивания логотипа, посвященного 80-летию Победы.

К акции «Ура Победе!» присоединились все основные российские мобильные операторы. Впервые ее провели в 2010 году в честь празднования 65-летия Победы. Спустя 10 лет, в 2020 году, в год 75-летия Победы, в ней приняло участие более 21 миллиона жителей России.

Президент России Владимир Путин назвал День Победы святым праздником. Он напомнил, что народы республик сообща отстаивали независимость и будущее.

В этом году первые в истории «Бессмертный полк» пройдет на спортивном мероприятии. Акция состоится во время матчей Кубка России, Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги.