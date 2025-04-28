Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет на футбольных матчах

Впервые в истории «Бессмертный полк» пройдет на спортивном мероприятии. Акция состоится во время матчей Кубка России, Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги, сообщили на сайте Российского футбольного союза.

В честь 80-летия Победы РФС и движение «Бессмертный полк России» организуют акцию памяти перед матчами Кубка России. Мероприятия пройдут 29 и 30 апреля перед играми «Спартак» — «Динамо», «Локомотив» — «Ростов» и «Зенит» — ЦСКА. Также акцию проведут с 10 по 12 мая в рамках матчей РПЛ и ФНЛ.

В мероприятии примут участие игроки, тренеры, администраторы и судьи из разных команд, а также зрители. Для болельщиков на сайте «Бессмертного полка» доступен конструктор, который позволяет создать макет с портретом родственника и логотипом любимого клуба. С этим макетом можно прийти на стадион.

Ранее автопробег «Бессмертный полк» прошел в Истре. В мероприятии участвовали более 80 машин и около 200 жителей округа. Автомобилисты украшали свои машины флагами, наклейками и постерами.