Сотрудники коммунальных служб Волгограда начали замену дорожных знаков с названием города на таблички со словом Сталинград в преддверии Дня начала разгрома фашистских войск, который отмечают 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Там подчеркнули, что знаки с надписью Сталинград установят на всех федеральных трассах перед въездами и выездами из Волгограда.

«Это героическое имя, навсегда вошедшее в мировую историю как символ доблести советского народа, наш город имеет право носить в особые даты», — заявили в пресс-службе.

Обратную замену проведут 20 ноября.

Замена дорожных знаков с Волгограда на Сталинград началась в 2022 году и ее проводят 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова выступила с инициативой вернуть Волгограду и Санкт-Петербургу советские названия Сталинград и Ленинград для сохранения исторической памяти подвига людей, защищавших города.