Стало известно о сорванном плане спецназа в Беслане

В сентябре 2004 года бойцы групп «Альфа» и «Вымпел» собирались ворваться в спортзал школы № 1 в Беслане, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы, однако планы пришлось поменять. Об этом рассказал РИА «Новости» участник операции полковник ФСБ Виталий Демидкин.

Он отметил, что около 80 человек выезжали на стрельбище, находящееся около 60 километрах от Беслана. В группе были не только снайперы, но и гранатометчики и бойцы других подразделений. Вместе они тренировались по слаженности.

После полудня силовики получили приказ возвращаться обратно. Что произошло, группе бойцов сразу не рассказали. Только спустя время они узнали, что в городе прозвучали взрывы.

«Мы подъехали к школе, спешились. В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем», — подчеркнул Демидкин.

Террористы забросали спецназовцев гранатами Ф-1, они же открыли огонь из пулеметов и автоматов. Бойцы разошлись по классам, стреляя в ответ. Перестрелка кончилась, когда спецназ ликвидировал последнее огневое гнездо боевиков.