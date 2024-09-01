Сегодня 09:10 Захват школы в Беслане. Три дня ада на Земле Член комитета «Матери Беслана» Гадиева: умирали семьями, дети поседели от ужаса 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Общество

Дети

Школы

Терроризм

Теракт в Беслане

В сентябре 1999 года началась новая фаза чеченской военной кампании, федеральные войска вошли в Чечню. За несколько месяцев контртеррористической операции российским военным удалось установить контроль над большей частью республики. Но череда терактов в России не закончилась: в сентябре 2004-го, во время линейки, боевики захватили школу в североосетинском городе Беслан. Своей жестокостью и бесчеловечностью тот теракт потряс не только Россию, но и весь мир.

Теракт в Беслане: что случилось в 2004 году в осетинской школе

День знаний, превратившийся в кошмар

Теракт пришелся на 1 Сентября, День знаний, когда жители города в Северной Осетии— Алании провожали детей на линейку. Во дворе бесланской школы № 1 собрались ученики, родители, другие родственники и сотрудники школы. Примерно в девять утра раздались выстрелы из автоматов, группа из 32 террористов на двух автомобилях въехала во двор средней школы. Они окружили толпу и силой стали загонять людей в здание. Из-за паники и суматохи некоторым удалось выбежать со двора. Примерно 20 учащихся и сотрудников учебного заведения скрылись в котельной школы: в итоге они спаслись благодаря пролому в стене.

Фото: Serge Uzakov / Global Look Press

Более тысячи человек оказались в заложниках. Подавляющее большинство — дети, многие были дошкольного возраста (они пришли на линейку со старшими братьями и сестрами). Людей заперли в спортивном зале, забаррикадировали окна, а само здание заминировали. Двоих заложников убили в первый же день.

Первые «переговоры» с террористами и бесконечные выстрелы

Террористы часто выбирают значимые даты, празднования, то есть массовые скопления людей, напомнил в разговоре с «360» подполковник ФСБ в отставке участник боевых действий в Чечне и спецоперации по освобождению заложников в Буденновске Алексей Филатов. На переговоры отправляли в основном гражданских. Спустя несколько часов боевики передали через одну из заложниц записку: в ней они заявили, что общаться будут только с Александром Дзасоховым (на тот момент — президент Северной Осетии), Муратом Зязиковым (сегодня — экс-глава Ингушетии) и детским врачом Леонидом Рошалем. Сотрудники МВД создали два рубежа оцепления вокруг школы, заблокировали район и эвакуировали жителей близлежащих домов. Обстановка накалялась все больше. Неожиданно произошло то, чего так все боялись, — первый взрыв и стрельба из автоматов. Погибли еще пять или шесть заложников.

Фото: Викимедиа

Террористы вели беспорядочный огонь из автоматического оружия и подствольных гранатометов по территории учебного заведения. Позже из окна спортзала выбросили тела убитых. Пока группа обстреливала двор Бесланской школы, нескольким заложникам удалось сбежать.

Фото: Вид из окна мастерских, откуда боевики вели огонь по залу / Викимедиа

Кто организовал теракт в Беслане

Организатором нападения был международный террорист и активный участник северокавказского бандподполья, один из руководителей Чеченской Республики Ичкерия Шамиль Басаев. Ярый приверженец ваххабизма, он был тесно связан с «Аль-Каидой»*. Он был ответственен за многие другие теракты на территории России — в том числе в Буденновске летом 1995 года и в Театральном центре на Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост», в октябре 2002-го.

Фото: Шамиль Басаев в 1999 году. Robert King/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Именно Басаев был идейным вдохновителем захвата школы. Главный исполнитель — его ближайший соратник Руслан Хучбаров по прозвищу Полковник. Семнадцатого сентября 2004 года на сайте чеченского информационного агентства «Кавказ-Центр» опубликовали письмо Басаева, в котором он взял на себя ответственность за теракт в Беслане. Долгое время российские спецслужбы пытались ликвидировать террориста, но он уходил от возмездия. Однако 10 июля 2006 года в результате спецоперации ФСБ Шамиля Басаева убили.

Фото: Жертвы трагедии в Беслане / Викимедиа

Единственный выживший террорист

В мае 2005 года во Владикавказе начался суд над единственным не убитым при штурме боевиком — Нурпаши Кулаевым. Главным образом 24-летний чеченец настаивал на том, что о планах захватить школу он не знал. В банду, по его словам, попал насильно, заложников не бил, давал им воду и ни в кого не стрелял. Кулаев утверждал, что большую часть времени 1–3 сентября 2004 года провел в столовой, откуда и сбежал на третий день, когда начался штурм здания. Но, по показаниям выживших, Кулаев на просьбы дать детям воду отвечал отказом в бранной форме или бил заложников прикладом автомата.

В итоге Кулаева признали виновным по ряду статей: терроризм, захват заложников, убийство двух или более человек, незаконное изготовление оружия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Суд счел, что террорист заслуживает смертной казни. Но ввиду моратория Кулаева отправили на пожизненное заключение в колонию особого режима.

Фото: Заложницы с грудными детьми покидают здание школы 2 сентября 2004. После напряженных переговоров с террористами Руслану Аушеву (второй слева) удалось добиться освобождения 24 человек / Викимедиа

Требования террористов и сколько боевиков было в бесланской школе

Требования захватчиков в Беслане

Сначала боевики не выдвигали требований. Через некоторое время лишь заявили о желании видеть в стенах школы Дзасохова, Зязикова и Рошаля. Но вскоре они призвали к выводу федеральных войск с территории Чечни и освобождению террористов, напавших 21–22 июня 2004 года на город Назрань в Ингушетии. Несмотря на желание быстрее разрешить ситуацию и спасти людей, оперативный штаб не мог рассматривать политические требования группировки — это не позволял сделать федеральный закон «О борьбе с терроризмом». На контакт с бандой пытались выйти советник президента России Асламбек Аслаханов, общественные деятели и представители власти. На место также прибыл детский врач Рошаль, имя которого захватчики указали в записке. Но переговоры с ним так и не состоялись.

Президент Владимир Путин на международной конференции 17–18 сентября в 2004 году объяснил, почему контакт с боевиками Басаева не случился. По его словам, ни в коем случае нельзя поддаваться мысли о том, что, «пойдя на поводу у преступников, мы можем что-то для себя выторговать».

Не произойдет того, что они оставят нас в покое. Каждая уступка потенциальному преступнику ведет к их агрессии, расширению их требований и умножению потерь. Владимир Путин

Несмотря на это, местные чиновники предлагали террористам вознаграждение в особо крупном размере за освобождение людей. Те отказались.

Фото: Викимедиа

Все три дня террористы не давали передавать заложникам воду, еду и лекарства. Единственным, кто в итоге попал внутрь школы вечером 2 сентября, был бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. Благодаря ему из спортзала выпустили 26 человек — женщин и малолетних детей. В последний день захвата, 3 сентября, оперативники смогли договориться с членами группы о выдаче тел заложников, убитых в первые дни.

Фото: Global Look Press

Сколько террористов было в школе Беслана

По официальной версии, в захвате участвовали 34 человека, включая двух чеченских террористок-смертниц и двух сообщников, которые остались в лагере для связи. Согласно данным следствия, еще один сообщник наблюдал за ситуацией вне школы. После теракта ему удалось скрыться. Алексей Филатов рассказал, что некоторые в группировке, в частности женщины-шахидки, не знали, что местом теракта будет школа.

В первые часы захвата внутри отряда были некие конфликты из-за того, что большинство заложников — дети от мала до велика. Но главный выбрал самое святое место — школу. Тем самым они попали не в бровь, а в глаз. Алексей Филатов подполковник ФСБ в отставке участник боевых действий в Чечне и спецоперации по освобождению заложников в Буденновске

Одного террориста убили 1 сентября. Также, по данным следствия, одну женщину застрелили, а вторая умерла, подорвавшись на бомбе. Нескольких боевиков удалось ликвидировать 2-го числа. Большинство же членов бандгруппы погибли от пуль силовиков во время штурма в последний день.

Фото: Serge Uzakov / Global Look Press

Расследование дела о теракте не прекращается с 2004 года. Несколько дней назад, 1 сентября 2023 года, СК установил личность одного из захватчиков, до сих пор остававшегося неизвестным. В мае ведомство получило информацию о том, что правоохранительные органы выявили совпадения в отпечатках пальцев. Им оказался тот самый террорист, которого убили в первый день захвата, — уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев.

Фото: Serge Uzakov / Global Look Press

Штурм

Филатов со слов очевидца рассказал, что люди приходили к школе с бытовым оружием. Мужчины и женщины заявляли командирам подразделений, что если те пойдут на штурм, то они откроют огонь по самим силовикам. «Можно понять родителей, почему они так сказали. У них в 200 метрах сидит ребенок без воды и еды в заминированном здании. И они не знают, увидят они его живым или нет», — подчеркнул собеседник «360». Когда днем 3 сентября прогремели мощные взрывы и началась перестрелка, силовики не были готовы к такому развитию событий, сказал Филатов. Из школы стали выбегать дети, одетые лишь в нижнее белье. В первые минуты им помогали в основном гражданские, а не военные.

Фото: Спасенные заложники, пострадавшие во время теракта в Беслане. / РИА «Новости»

После этого сразу прибыл спецназ, начался штурм. Через полчаса почти вся школа была под контролем спецслужб. Они ликвидировали всех террористов, кроме сбежавшего Кулаева. Спустя почти два часа все бои в районе школы прекратились, в здание вошли спасатели и медики.

Фото: Serge Uzakov / Global Look Press

Жертвы Беслана. Сколько человек погибло

Погибшие при теракте

Подполковник ФСБ в отставке отметил, что, если бы в последний день захвата, 3 сентября, не раздались взрывы внутри школы, силовики вряд ли бы пошли на такой опасный шаг, как штурм. Решиться на него было крайне сложно.

Интересно Всего при теракте в Бесланской школе погибли 186 детей, 111 родственников, друзей и близких учащихся, а также 17 учителей и сотрудников школы. Всего при теракте в Бесланской школе погибли 186 детей, 111 родственников, друзей и близких учащихся, а также 17 учителей и сотрудников школы.

Большинство заложников умерли после начала штурма — от взрывов, под пулями и обломками рухнувшей крыши спортивного зала. Террористы стали выгонять людей в столовую. Тех, кто отказывался выходить из зала, безжалостно расстреливали.

Фото: РИА «Новости»

Помимо заложников, погибли 10 сотрудников подразделений спецназа ФСБ, два спасателя МЧС, один сотрудник МВД и шесть гражданских спасателей.

После освобождения, 3 сентября, из Беслана во Владикавказ выдвинулась вереница машин скорой помощи. В этот день врачи приняли почти 700 человек с разной степенью ранений. Хоронить погибших в Беслане начали 6 сентября. В этот день простились с 162 людьми, на следующий — с 105. Позже кладбище назвали «городом Ангелов».

Фото: Serge Uzakov / Global Look Press

«Не знаю, как мы не сошли с ума»: воспоминания выживших в Беслане

«Постоянные автоматные очереди»: день захвата

Член комитета «Матери Беслана» и выжившая после теракта в школе Анета Гадиева поделилась с «360» своей историей. В тот день она отвела девятилетнюю дочь на линейку. Еще на руках у Анеты был годовалый ребенок. «В праздничной обстановке вдруг стали раздаваться выстрелы. Со словами „Аллаху Акбар“ нас стали загонять [в школу]. Окружили со всех сторон, и мы поняли, что это захват», — рассказала Гадиева.

Фото: Спортивный зал разрушенной школы № 1 в Беслане — мемориал памяти жертв теракта 1 сентября 2004 года. / РИА «Новости»

Всех заложников загнали в спортзал, который не был рассчитан на толпу более чем из тысячи человек, добавила Анета. На одного человека приходилось примерно 30 сантиметров площади.

Все сидели на полу, обхватив колени. Нельзя было вытянуть ноги. Стояла невероятная духота, звучали постоянные автоматные очереди. Анета Гадиева

Женщина подчеркнула, что террористы сразу установили растяжки на потолке и на полу — расставили взрывные устройства по спортзалу и всему зданию. Многие дети были совершенно одни — их родители остались снаружи. Старшая дочь Анеты погибла в стенах школы.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

«Три дня ада на Земле»: нахождение в плену

На третий день обстановка в спортзале стала невозможной, добавила Гадиева. До этого люди пытались хоть как-то справиться с жаждой — пили мочу. «В последний день даже не осталось мочи от обезвоживания организма. Многие в зале теряли сознание. В конце первого дня умерла девочка из-за диабетической комы, и все дни оставалась на руках у матери, которая в последний день тоже погибла», — рассказала Анета.

Интересно Люди погибали семьями, а многие дети поседели за время пребывания в заложниках, сказала Гадиева. Люди погибали семьями, а многие дети поседели за время пребывания в заложниках, сказала Гадиева.

Некоторые скончались от осколочных ран после взрывов. Большинство — вследствие пожара в спортивном зале: тогда сгорели примерно 116 человек, многие — заживо.

Если есть ад на Земле, то это был именно он. Это были 54 часа без воздуха, воды, еды и места, чтобы нормально сидеть. Те, кто захватил детей, — нелюди. Это просто земное отродье. Анета Гадиева

«Наказание остаться жить»: первые минуты освобождения

Гадиева была в числе 26 заложников, которых отпустили после переговоров в экс-президентом Ингушетии Аушевым. Однако, как и для любой матери, было наказанием остаться живой, когда погиб твой ребенок.

Когда моментально убивают сотни детей, родители чувствуют безграничную боль. Удивительно, как мы все не сошли с ума. Анета Гадиева

Первые пять лет после теракта были наполнены болью и ужасом, добавила собеседница «360». Но осталась младшая дочь — нужно было растить ее. Также нельзя было сдаваться из-за родителей и ради сохранения памяти о погибшем ребенке. «Начинаешь себя заставлять заново учить и заставлять жить уже в новой реальности», — поделилась Гадиева.

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Память о теракте в Беслане

В памятные даты люди приходят к мемориалу в школьном спортзале. Родители и близкие жертв теракта убирают кладбище и устраивают крестный ход. Родственники, по словам Гадиевой, в эти дни стараются себя загружать как можно больше, представляя, «будто мы что-то делаем в память о погибших детях».

В России 3 сентября отмечают День борьбы с терроризмом — в память о трагических событиях в Беслане. В школах проводят минуту молчания. В Беслане ученики на линейке запускают в небо белые шары.

Фото: Запуск шаров на траурных мероприятиях в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане. / РИА «Новости»

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация