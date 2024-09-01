«В меня он так и не попал». Заложник в Беслане рассказал о чудесном спасении

Заложник террористов в Беслане Мдинарадзе дважды спасся от расстрела

Фото: РИА «Новости»

Переживший теракт в Беслане Карен Мдинарадзе дважды избежал расстрела боевиками. Он рассказал Lenta.ru о чудесном спасении.

Сначала его вместе с двумя другими мужчинами поставили к стене и приказали поднять руки. Тех, кто их отпустит, террористы пообещали убить. Через 40 минут Мдинарадзе не сдержался, но вместо стрельбы прогремел взрыв.

Мужчина потерял сознание и очнулся в крови среди раненых заложников. Террористы отвели его с другими уцелевшими людьми в кабинет литературы и приказали лечь на пол. Мдинарадзе вспомнил, как радикал перезарядил автомат и выстрелил в людей почти в упор.

«Боевик разрядил в нас второй рожок. Хрипы прекратились, а в меня он так и не попал. Может быть, потому что рядом со мной лежал мужчина очень большой комплекции, и его тело закрывало меня от огня», — сказал он.

Теракт в Беслане произошел 20 лет назад. Погибли более 330 человек. Радиостанция Sputnik сообщила, что незадолго до годовщины президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику погибшим и встретился с их матерями.

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Belkin Alexey/news.ru

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