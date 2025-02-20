Стало известно, насколько проиндексируют социальные пенсии в апреле

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75%

В России с 1 апреля на 14,75% проиндексируют социальную пенсию. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова привела пресс-служба ведомства.

«С 1 апреля 2025-го социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. На это в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 миллиардов рублей», — заявил Котяков.

Проект постановления об уровне индексации разместили для общественных обсуждений. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек.

С 2026 года россияне смогут выходить на пенсию в беззаявительном порядке. За месяц до наступления пенсионного возраста Социальный фонд будет отправлять уведомления о состоянии лицевого счета и размере будущих выплат.

В марте россияне получат пенсию меньше, чем в феврале. В феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам отправили специальную доплату.