Стало известно, кто выступит на «Алых парусах» в Петербурге

Елка и Люся Чеботина выступят на «Алых парусах» в Петербурге

Певицы Елка, Люся Чеботина и Татьяна Куртукова выступят на концерте в честь праздника выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Пятый канал .

«Вся страна услышит голоса группы TRITIA, Юлии Пересильд и группы „МАNДРАГОРА“. Раскачают Дворцовую Filatov и Karas, Алекс Лим, Алена Свиридова, Люся Чеботина, Елка, Татьяна Куртукова», — заявили на сайте.

Концертная программа по традиции станет ключевым моментом торжества «Алые паруса». В 2026 году Дворцовую площадь оформят в стиле «Города мечтателей», в котором зарождаются и осуществляются заветные желания. Выступление разделят на несколько частей, каждая из которых покажет ключевые ступени взросления и формирования личности.

Ранее пресс-служба Санкт-Петербурга сообщила, что во время проведения праздника выпускников «Алые паруса» запретят продавать алкоголь. При этом запрет не распространится на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах и на организации общественного питания.