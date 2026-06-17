В Санкт-Петербурге запретят продавать алкоголь во время праздника «Алые паруса»

Власти Санкт-Петербурга ограничили продажу алкоголя в период проведения праздника выпускников «Алые паруса». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли, а также на организации общественного питания.

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге 27 июня. Предположительно, мероприятие соберет порядка 66 тысяч выпускников из разных городов России и других стран.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец призывала не запрещать выпускникам и студентам накрывать для преподавателей праздничные столы в знак благодарности, но предостерегла от превращения традиции в коррупцию. По ее словам, официальные запреты таких инициатив ни к чему не приведут, но нужно учитывать и финансовую нагрузку на родителей.