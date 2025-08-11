Стало известно, кто получит повышенную пенсию в сентябре

Говырин: те, кому исполнилось 80 лет в августе, получат повышенную пенсию

Три категории пенсионеров в сентябре получат увеличенные пенсии. Об этом заявил член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с ТАСС .

По его словам, речь идет о пенсионерах, достигших 80 лет в августе. Им начислят удвоенную фиксированную часть страховой пенсии в размере 17 815 рублей 40 копеек (без учета доплат и региональных коэффициентов).

Если за таким человеком оформили уход, сумму повысят на 1314 рублей, а получателям госпенсий начислят надбавку в размере 1377 рублей.

«Система пенсионного обеспечения России устроена так, что любые перерасчеты начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили юридически значимые обстоятельства», — отметил он.

Также повышенную пенсию в сентябре получат лица, которым в августе установили I группу инвалидности. При наличии иждивенцев к выплате добавят по 2969 рублей 23 копейки на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Еще больше денег перечислят пенсионерам, переставшим работать в августе. Им будут отправлять полную сумму пенсии с учетом всех пропущенных индексаций.

Перерасчет проводится автоматически на основании данных из официальных реестров, подавать заявления не нужно, отметил Говырин.

Ранее Алексей Говырин назвал минимальный размер пенсии безработных в России — 15 тысяч рублей. По его словам, выплаты ориентированы на установленный в текущем году прожиточный минимум.