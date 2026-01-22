Стало известно, кто из россиян сможет выйти на пенсию досрочно в 2026 году

Сократить возраст выхода на пенсию на два года смогут россияне, накопившие сверхнормативный стаж работы уже к 2026 году. Об этом рассказал агентству «Прайм» декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он напомнил, что общий пенсионный возраст в 2026 году составит 64 и 59 лет. Для досрочного выхода мужчинам потребуется 42 года стажа, а женщинам — 37 лет.

Претендовать на пенсию в 62 и 57 лет соответственно смогут те, кто выполнил эти условия. Недостающие стаж и пенсионные баллы можно докупить.

Право на льготную пенсию также сохраняется у многодетных матерей и работников опасных профессий. В список вошли медики, педагоги и труженики Крайнего Севера.

На два года раньше могут выйти на пенсию и предпенсионеры, уволенные по сокращению. Для этого им потребуется необходимый стаж и количество баллов.

