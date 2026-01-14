Россиянам объяснили, как вернуть сгоревшие в 1991 году вклады

Советские сберкнижки могут пригодиться в 2026 году. Сбербанк выплатит россиянам компенсации за сгоревшие вклады, рассчитанные по особой формуле, сообщила агентству «Прайм» член Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.

Для оформления выплаты можно обратиться в Сбербанк с паспортом и сберегательной книжкой либо, если она потерялась, написать заявление на розыск вклада. Получить сгоревшие накопления могут как владельцы, так и наследники, но в последнем случае понадобятся также свидетельство о смерти и документы о праве наследования.

Безмаленко предупредила, что это касается только вкладов, открытых до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР либо до 1 января 1992 года в госстрахорганизациях, действовавших по 31 декабря 1991 года. Кредитная организация рассчитает сумму по формуле: остаток вклада, умноженный на коэффициенты по возрасту и сроку хранения.

«Например, если у вкладчика 1944 года рождения на счету было 1000 рублей, и счет был закрыт в 1994 году, компенсация составит 1000 рублей × 3 × 0.8 = 2400 рублей», — объяснила юрист.

