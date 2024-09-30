Стало известно, кому в России повысят пенсии с 1 октября

Доцент Иванова-Швец: пенсии военным проиндексируют на 5,1% в октябре

В России повысят пенсии с 1 октября, причем индексация затронет военных пенсионеров, инвалидов I группы и граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, изначально военным пенсионерам хотели проиндексировать пенсии на 4,5%, но затем решили увеличить на 5,1%. Прибавку получат 2,7 миллиона человек.

«Но для каждого сумма индексации будет разной, поскольку она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего», — пояснила доцент.

Остальные две категории россиян получат прибавку к пенсии в размере 8134 рубля, причем начислят ее автоматически.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о повышении пенсий у военных и сотрудников силовых ведомств в рамках выполнения государством социальных обязательств.