Стало известно, кому увеличат пенсии в 2024 году | 360°

Общество 04 мая 2024, 03:48 Стало известно, кому увеличат пенсии в 2024 году Бессараб: военные пенсии с 1 октября 2024 года могут увеличить на 4,5% РИА «Новости»

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Военные пенсии могут увеличить на 4,5% с 1 октября 2024 года. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей.

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«В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий. <…> Предварительно, [пенсия вырастет на] 4,5%», — подчеркнула она.

Повышение пенсий с 1 мая ждет членов летных экипажей, некоторых категорий работников угольной промышленности и пенсионеров, кому исполнилось 80 лет.

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат в мае дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей.