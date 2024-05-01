Некоторые пенсионеры с мая получат повышенную пенсию | 360°

01 мая 2024, 01:01
Некоторые пенсионеры с мая получат повышенную пенсию
Эксперт по трудовому праву Рыжих: с 1 мая пенсию повысят членам летных экипажей
Повышение пенсий с 1 мая ждет членов летных экипажей, некоторых категорий работников угольной промышленности и пенсионеров, кому исполнилось 80 лет. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.
«Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая», — отметила эксперт.
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С 1 мая повысят доплаты к пенсии членам экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности. Пенсию также поднимут россиянам, достигшим 80-летнего возраста. Рыжих напомнила, что размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален.
Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат в мае дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей.
В 2024 году для получения страховой пенсии нужно минимум 15 лет стажа и 28,2 балла пенсионного коэффициента, рассказал юрист Вадим Виноградов. В 2025 году минимальным будет 30 баллов.
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