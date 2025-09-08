Стало известно, кому повысят пенсию в октябре

Доцент Балынин: у бывших военных и силовиков с 1 октября вырастут пенсии на 7,6%

С 1 октября ожидается повышение пенсионных выплат для трех категорий граждан: для бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур, а также тех, кто отметил 80-летие в сентябре. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с агентством «Прайм» .

«80-летние юбиляры сентября с 1 октября начнут получать увеличенные на 10 221 рубль выплаты. Данная величина складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей», — уточнил эксперт.

Повышение также затронет бывших военнослужащих и сотрудников ведомств, которые получают пенсию через Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и другие госорганы. Для них выплаты, предварительно, вырастут на 7,6%.

Чтобы получить повышенную пенсию подавать специальные заявления не нужно: ни дистанционно, ни лично. Перерасчет произойдет в автоматическом режиме, в Социальном фонде хранятся все необходимые данные.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предложением возмещать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам. Он назвал эту категорию граждан одной из самых уязвимых в стране: в отличие от многодетных или людей с низкими доходами у большинства пенсионеров нет никаких льгот и допвыплат.