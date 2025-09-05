Малоимущим пенсионерам захотели компенсировать расходы на лекарства

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением возмещать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам. Соавтором письма выступила председатель депутат СРЗП Яна Лантратова. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Российские пенсионеры — одни из самых уязвимых людей в стране, подчеркнул Миронов. В отличие от многодетных семей или граждан с низкими доходами, большинство пенсионеров не имеют льгот и дополнительных выплат. Им приходится полагаться только на свою пенсию.

«Каков ее размер, мы хорошо знаем. Без помощи детей и родственников прожить на эти деньги невозможно. Партия „Справедливая Россия — За правду“ предлагает поддержать людей преклонного возраста и за счет федерального бюджета полностью компенсировать траты на лекарства пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума», — заявил депутат.

По данным Соцфонда, к 1 июля 2025 года в России будет 40,8 миллиона пенсионеров. Ежемесячный прожиточный минимум на одного пенсионера в этом году варьируется от 12 до 17 тысяч рублей, однако пенсии многих из них не достигают и 20 тысяч. Лидер справедливороссов отметил, что реализация инициативы СРЗП поможет поддержать десятки миллионов пожилых людей.

Ранее Миронов предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров. Депутат подчеркнул, что такие специалисты существенно влияют на экономику страны, а их опыт особенно ценен в условиях кадрового дефицита.