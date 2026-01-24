Стало известно, какую пенсию будут получать никогда не работавшие граждане

Человек, который никогда не работал официально в старости будет получать социальную пенсию. Об этом рассказала сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова в беседе с РИА «Новости» .

«Гражданину, который никогда не работал, а, значит, у него нет стажа и ИПК, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже», — сказала Мельникова.

По словам сенатора, в этом случае социальная пенсия составит 8824 рубля. Она уточнила, что эту фиксированную сумму выплатят женщинам с 65 лет, а мужчинам с 70 лет.

Сенатор добавила, что если социальная пенсия окажется ниже регионального прожиточного минимума, то установят доплату. Это правило будет действовать при условии, что пенсионер не работает.

