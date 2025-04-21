Стало известно, как россияне будут отдыхать в майские праздники

Депутат Нилов: россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая

В майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике, депутат Ярослав Нилов.

«В мае в соответствии с производственным календарем дважды будут продолжительные выходные: 1, 2, 3, 4 мая, 8, 9, 10 и 11 мая», - сказал он.

Парламентарий напомнил, что столь продолжительные праздники стали возможными благодаря переносам выходных дней.

«Праздничный 4 января совпал с субботой выходного дня, его в прошлом году перенесли на 2 мая в соответствии с постановлением правительства», - добавил Нилов.

Депутат напомнил, что 23 февраля также выпало на воскресенье, поэтому произошел перенос выходного на 8 мая.

Ранее директор по организационному развитию и персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что можно оформить кратковременный отпуск в конце апреля, чтобы в начале мая отдохнуть девять дней подряд.