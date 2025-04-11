HR-эксперт Санина: получить длинные майские выходные можно за счет отпуска в апреле

Чтобы отдохнуть девять дней подряд в начале мая, можно оформить кратковременный отпуск в конце апреля. Об этом «ФедералПресс» рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Она пояснила, что трехдневный отдых с 28 по 30 апреля позволит отдыхать с 26 апреля по 4 мая включительно. При расчете отпускных работодатель ориентируется на стоимость одного рабочего дня сотрудника. Общий годовой доход делится на 12 месяцев, а затем на среднее количество дней в месяце — 29,3.

Эксперт отметила, что при вычислении суммы отпускных учитывается только число рабочих дней, тогда как средний дневной заработок считается с учетом всех дней в году. Из-за этого сумма отпускных часто меньше привычной зарплаты за то же количество дней.

По словам Юлии Саниной, апрель 2025 года — один из лучших месяцев для планирования отпуска. В нем 22 рабочих дня. Кратковременный отдых в конце месяца поможет продлить время отдыха благодаря календарным особенностям.