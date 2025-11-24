Стало известно, как изменились цены на продукты для новогоднего стола

Россиян предупредили, что стоимость набора продуктов, обычно приобретаемых для новогоднего стола, выросла на 12%. Об этом «Российской газете» рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

«В этом году цены на самые востребованные атрибуты праздника остаются стабильными или даже снижаются», — сказал он.

Богданов добавил, что в топ наиболее подорожавших продуктов вошли сельдь — на 19,9%, сыры — на 19,6% и слабосоленая рыба, выросшая в цене на 16,8%. Он объяснил повышение их стоимости увеличением издержек производства.

При этом цены на красную икру и мандарины снизились. Например, икра горбуши подешевела на 12% за год. Минимальные цены на мандарины в торговых сетях начинаются от 100 рублей, а это на 25% ниже, чем в 2024 году.

По его словам, также снизилась стоимость куриных яиц, картофеля и свеклы.

Что касается алкоголя, то дешевле будет приобрести российское игристое вино, цены на которое сохранились на прошлогоднем уровне, начинаясь от 239,99 рубля. Выбрать будет из чего, так как ассортимент в торговых сетях вырос на 7% в этом году.

Ранее маркетолог Ольга Волосовцева рекомендовала россиянам заранее определить сумму из бюджета на покупку новогодних товаров, чтобы избежать импульсивных трат.