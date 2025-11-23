Маркетолог Волосовцева посоветовала заранее определить сумму трат в Новый год, чтобы избежать импульсивных покупок

Маркетолог Ольга Волосовцева в интервью сайту «СтальМедиа» поделилась рекомендациями, как не поддаться на уловки маркетологов в предновогодний период и сохранить бюджет.

По словам эксперта, праздничная атмосфера — украшенные улицы, музыка в магазинах и маркетинговые акции — способствует эмоциональному шопингу. Особенно часто люди совершают импульсивные покупки недорогих товаров — свечей, шариков, гирлянд и подарочных наборов.

Волосовцева подчеркнула, что важно понимать природу эмоций, которые возникают при покупке новогодних товаров. Приобретение подарка или украшения может поднять настроение, но эффект будет недолгим, а деньги уже потрачены.

Специалист выделила категории товаров, которые чаще всего приводят к перерасходу: праздничные украшения, продукты для новогоднего стола, мелкие сувениры. Чтобы избежать лишних трат, Волосовцева порекомендовала заранее определить сумму, которую можно потратить на праздники, и разделить ее на несколько категорий: подарки, украшения, еда, развлечения. Такой подход поможет контролировать расходы и не выходить за рамки бюджета.