Стало известно, где похоронят Веру Алентову

Народную артистку России Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище, рядом с ее мужем — режиссером Владимиром Меньшовым. Об этом ТАСС сообщили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

«Прощание пройдет 29 декабря в Театре Пушкина, после чего Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем», — сказал собеседник агентства.

Церемония прощания начнется в 11:00 в Театре Пушкина.

Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Актриса пришла на похороны Анатолия Лобоцкого и умерла. Вдова Владимира Меньшова потеряла сознание во время панихиды в Театре имени Маяковского, писал KP.RU. У Веры Валентиновны случился острый инфаркт миокарда, что привело к клинической смерти.

Актер и телеведущий Борис Щербаков в беседе с 360.ru отметил, что Алентова была талантливой артисткой и очаровательной женщиной. Он назвал ее смерть огромной потерей и для театра, и для кинематографа. Щербаков также выразил соболезнования ее дочери Юлии Меньшовой и всем родным.