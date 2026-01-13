Стала известна судьба четырех выживших младенцев из новокузнецкого роддома

Минздрав: четверо новорожденных остаются под наблюдением в роддоме Новокузнецка

Четыре младенца после рождения в роддоме № 1 в Новокузнецке остаются под наблюдением. Сейчас новорожденные находятся в отделении интенсивной терапии, заявили 360.ru в Минздраве Кузбасса.

В ведомстве отметили, что четырех детей перевели в Кузбасскую детскую клиническую больницу на лечение.

Всего в период с 1 декабря по 11 января в роддоме № 1 приняли 234 родов, 17 новорожденных появились на свет в тяжелом состоянии с внутриутробной инфекцией, в том числе один младенец с наличием первичного иммунодефицита. Некоторые из них более 30 дней находились в отделении интенсивной терапии.

В учреждении проведут профилактическую обработку после выписки детей и рожениц.

Глава Кемеровской области Илья Середюк отмечал, что главврача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 отстранили от должности на период проверки медучреждения.

Ранее стало известно, что в роддоме Новокузнецка за две недели погибли 10 младенцев.