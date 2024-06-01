Скончался депутат Госдумы Артур Чилингаров

Фото: РИА «Новости»

Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров, ему было 84 года. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана», — написали в некрологе на сайте Госдумы.

Чилингаров избирался в Госдуму семь раз, он был Героем Советского Союза и Героем России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким политика.

В конце февраля на 95-м году жизни скончался бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. Он занимал пост главы правительства с 1985 по 1991 год.

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