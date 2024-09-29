Отношение к мигрантам в России станет жестче? Какие законопроекты поступят в ГД с 1 октября

В Госдуму на следующей неделе внесут пять законопроектов, которые направлены на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Эти инициативы стали итогом нашего с вами диалога. Большинство депутатов их поддерживают», — подчеркнул он, добавив, что в Госдуму все инициативы должны внести 1 октября.

Первая поправка предлагает рассматривать факт незаконного нахождения в России как отягчающее обстоятельство при совершении преступления.

Вторая инициатива предусматривает более строгое наказание за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях подготовки более тяжких преступлений. По ней предложат ввести наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет, а также крупные штрафы.

Третий законопроект устанавливает повышенную ответственность за подделку документов, фиктивную регистрацию и постановку на учет мигрантов. В нем предусмотрели тюремные сроки и многомиллионные штрафы.

Четвертая инициатива вводит внесудебную блокировку интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги мигрантам, включая реализацию поддельных документов. Пятый законопроект полностью запрещает участие посреднических организаций в приеме экзаменов у иностранных граждан.

Недавно в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали организаторов нелегальной миграции. Девять участников группировки оформляли паспорта гражданам Таджикистана и Узбекистана. Свои услуги они оценивали от 150 до 350 тысяч рублей. Лиц, которые получили документы через задержанных нелегальных посредников, депортируют.