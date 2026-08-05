Средняя пенсия по старости в России превысила 27 тысяч рублей

Пенсия по старости в России выросла на две тысячи рублей за год и составила 27,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию Соцфонда России.

Согласно данным Соцфонда, на 1 июля 2026 года средний размер пенсии по старости в России достиг 27 224 рублей, увеличившись за год на более чем две тысячи рублей (с 25 098 рублей в июле 2025-го).

Недавно законопроект, который устанавливает нижнюю планку размера пенсии по старости в 40% от заработка, внесли в Госдуму. Если закон примут, минимальные выплаты будут рассчитывать по доходам за последний предпенсионный год. Если же назначенная обычным путем пенсия окажется ниже, застрахованному доплатят.