Госдума рассмотрит минимальный порог пенсии в 40% от последнего заработка
Законопроект, устанавливающий нижнюю планку размера пенсии по старости в 40% от заработка, внесут на рассмотрение Госдумы во вторник. Об этом сообщило РИА «Новости».
Если закон примут, минимальный размер выплат будут рассчитывать на основании заработка за последние 12 месяцев перед наступлением пенсионного возраста. Если назначенная обычным путем пенсия окажется ниже, застрахованному лицу доплатят.
В пояснительной записке уточнили, что законопроект направлен на выполнение Конвенции Международной организации труда, ратифицированной в 2018 году.
Ранее юрист Дмитрий Матюшенков рассказал 360.ru, что индивидуальный пенсионный коэффициент и размер страховой пенсии рассчитываются на основании множества факторов. Существенное значение имеют продолжительность страхового стажа, размер фиксированной выплаты и другие параметры.