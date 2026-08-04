Госдума рассмотрит минимальный порог пенсии в 40% от последнего заработка

Законопроект, устанавливающий нижнюю планку размера пенсии по старости в 40% от заработка, внесут на рассмотрение Госдумы во вторник. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Если закон примут, минимальный размер выплат будут рассчитывать на основании заработка за последние 12 месяцев перед наступлением пенсионного возраста. Если назначенная обычным путем пенсия окажется ниже, застрахованному лицу доплатят.

В пояснительной записке уточнили, что законопроект направлен на выполнение Конвенции Международной организации труда, ратифицированной в 2018 году.

Ранее юрист Дмитрий Матюшенков рассказал 360.ru, что индивидуальный пенсионный коэффициент и размер страховой пенсии рассчитываются на основании множества факторов. Существенное значение имеют продолжительность страхового стажа, размер фиксированной выплаты и другие параметры.