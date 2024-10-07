Сразу несколько предложений по новым программам ипотеки обсудят в Госдуме

Во время осенней сессии Госдума вместе с экспертами и представителями Минфина обсудит предложения по новым программам ипотеки. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В осеннюю сессию совместно с экспертами и представителями Минфина мы начнем обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки», — сказал собеседник агентства.

По его словам, новые программы коснутся в первую очередь тех, кто работает на передовых высокотехнологичных производствах. Также рассмотрят идею о введении строительной ипотеки в тех регионах, где уже идет или еще планируется масштабное строительство.

Аксаков указал на нехватку кадров и заметил, что «стране нужны айтишники». Их, по его мнению, нужно стимулировать в том числе с помощью доступного жилья. Ипотечные программы в этом случае могут быть адресными без обширного использования.

Также он назвал массовую льготную ипотеку ошибкой, опыт которой нужно учесть.